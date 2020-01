Headhunters Project presentan su propuesta musical este jueves y viernes, en Cauz

Diego Franco, Christian Balderas, Aarón Flores, Miguelito Cruz, Benjamín García y Jorge Servín forman parte de Headhunters Project, grupo que se presenta por dos únicas veces en Cauz, este jueves y viernes presentaciones únicas, a las 21:00 horas, que se verán complementadas, con clases magistrales que se ofrecerán el viernes por la mañana.



Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Miguelito Cruz quien nos indica que Headhunters es un proyecto que surge con Benjamín García, Christian Balderas, Diego Franco, Aarón Flores, Jorge Servín.



“A mí me tocó la fortuna de ser invitado a integrarme a este grupo que tiene sonoridad, que es una de sus partes importantes, otras son la musical y la visual. Cuando soy invitado a Headhunters Project, desconocía que tenían este proyecto, me hablan y me cuentan tenemos esto, te late, queremos meter cosas latinas”.



“Aprovechamos que el grupo viene completo. Vamos a dar una clase magistral para todo el público este viernes por la mañana. Podrán inscribirse todos los músicos, melómanos, abierto a todo el público. Para aprovechar, compartir, conversar con los músicos”.



“Foros como el de Cauz hacen falta para todos los músicos, un espacio para todo, puede ser pintura, teatro, clases maestras, conferencias y muy inteligente Jair del cómo ha podido incursionar en la vida artística local. Espero que siga por muchos años y ampliarse al Cauz uno, al Cauz dos. En fin, que haya por toda la ciudad”.



Los boletos para asistir este viernes, prácticamente volaron, nos comentan que para esa presentación el boletaje está agotado, por eso se ofrece otra presentación para este jueves, en la misma hora. Si gusta reservar lo podrá hacer en el 812-0827.