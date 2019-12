Historia de San José con María enseña prudencia a varones, afirma iglesia de Orizaba

El testimonio que dejó San José para todo ser humano, pero en especial para los varones, debe ser imitado en la actualidad, indicó el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, quien dijo que sería importante pensar en ser prudente como este varón que recibió a María como esposa.



"Ahora que vivimos en momentos de prejuicio en donde es fácil juzgar de antemano a una persona o institución, nos invita a la prudencia para que nosotros reflexionemos y no reaccionemos como lo hacemos. Nos enseña José a escuchar la voz de Dios que nos puede iluminar nuestras vidas, nos ayuda a resolver situaciones y dudas y tener mejores acciones".



Recordó que los evangelios hacen referencia a los personajes típicos del tiempo de adviento que llega a su fin en esta navidad, entre los que destacan Isaías que narra la profecía de un Dios con nosotros: Emmanuel que nacería de una virgen.



Pero también hace referencia a María que tuvo la aceptación del plan de salvación aunque fue el instrumento para que naciera Jesús, quien es el Salvador del mundo.



"Ella fue parte importante en ese misterio de la encarnación de Jesús, quien para hacerse hombre lo hizo en el seno de una mujer".



De igual forma indicó que José deja un gran testimonio para todos pero en especial para los varones, pues de acuerdo a la ley pudo haber acusado en público a María de adulterio, pero no lo hizo.



"Ante el misterio de una maternidad sin que hubiera una intervención humana, se siente engañado, por lo cual busca repudiarla en secreto. Pero estos son los miedos típicos del hombre cuando nos encontramos ante algo que no entendemos, podemos por un lado reaccionar y actuar de modo equivocado o aprender de san José que decide guardar el secreto y escuchar la voz de Dios, que le dijo que no temiera de tomar a María como mujer pues el bebé era hijo del Altísimo".