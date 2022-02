Histórico, por primera vez SEV no tiene daño patrimonial: Oficial Mayor

En un hecho que calificó como histórico, la oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, destacó que por primera vez esa dependencia no cuenta con ningún tipo de daño patrimonial tras la revisión que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Durante entrevista en el Parque Benito Juárez, donde el gobernador Cuitláhuac García Jiménez encabezó la ceremonia por el Día de la Bandera, la funcionaria estatal sostuvo que en la presente gestión se mejoraron los procesos administrativos.Aseveró que el resultado de estas acciones se traduce en que, por primera vez en la historia de la SEV, ésta no haya incurrido en ningún tipo de daño patrimonial.“Es la primera vez que la Secretaría de Educación de Veracruz no tiene daño patrimonial. Se han mejorado los procesos y hemos logrado ya –con el gran trabajo de todos los compañeros de la Secretaría de Educación– que no se tenga ningún daño patrimonial, que no se tengan observaciones. Creo se está ensuciando esta noticia que debiera ser de felicitación al señor Secretario y a todos nuestros compañeros”, mencionó.Aguilar Amaya resaltó el trabajo y compromiso de los empleados administrativos de la dependencia educativa, en aras de la correcta aplicación de los recursos públicos en el marco de la transparencia.“A partir de esta fecha, la Secretaría refrenda este gran compromiso que tienen nuestros compañeros con la transparencia, con la rendición de cuentas y es la primera vez en toda la historia de la Secretaría que no se tiene una observación por daño patrimonial”, reiteró.Respecto al presunto pago a docentes muertos, lamentó que se haya mal interpretado la situación y aclaró que la SEV eficientó los procesos para apoyar a los familiares de los profesores fallecidos, donde en ningún momento se actúa de manera irregular.“Está eficientando los procesos para poder hacer un match incluso con RENAPO, con el propio Registro Civil para determinar en el momento en que alguno de los compañeros fallezca, no precisamente cortarles el pago, sino retener el cheque. Nosotros no podemos cortarle el pago a un compañero si no tenemos un documento oficial como el acta de defunción; sería lesionar sus derechos”, finalizó.