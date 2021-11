Hombre muere al volante al sufrir aparente ataque al corazón, en Veracruz puerto

Un hombre de unos 50 años de edad aproximadamente perdió la vida, al sufrir un aparente ataque al corazón, cuando conducía su automóvil, marca Ford, en calles de la colonia Las Amapolas 1, en el puerto de Veracruz, movilizándose personal de la Cruz Roja, Policías y personal de la FGE.Esto se dio la tarde noche de este miércoles en las calles de Araucarias, entre Abedul y Oyamel de la citada colonia.En la citada calle principal se desplazaba un automóvil, marca Ford, de color blanco, tipo Escort, de modelo atrasado, con placas Y33-BGM, guiado por un hombre de unos 50 años de edad.El conductor comenzó a ponerse mal y acabó su carrera pegando contra una camioneta marca Ford, tipo F150, de color verde, de batea, estacionada.El conductor se quedó al volante sin moverse, reportaron los vecinos al teléfono de emergencia del 911.Al punto se trasladaron los elementos de la Policía Naval, Estatal y Policía Municipal quienes acordonaron la zona. Ellos verificaron signos vitales y vieron que no tenía, sin embargo, por protocolos arribaron los paramédicos dela Cruz Roja, afirmando que no contaba con vida ya.Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial procedieron con las diligencias del caso, aseguraron indicios y procedieron a realizar el levantamiento del cuerpo, llevándolo al Forense en Boca del Río, quedando por el momento como no identificado.