Hongos desconocidos atacan parte del bosque del Pico de Orizaba

A pesar de que el Parque Nacional Pico de Orizaba es un bosque sano, en este momento está lidiando con el ataque de hongos desconocidos al arbolado de algunos pinos hartwegii, indicó el director de esta área natural protegida, Raúl Álvarez Oseguera."Tenemos un problema de ataque de hongos que no conocíamos. Estamos como con el COVID-19. Es algo que se presentó de repente y no lo conocíamos. Se está trabajando con la Universidad Veracruzana Campus Córdoba, con CONAFOR para ver de qué manera se puede atender".Dijo que se trata de un coctel de hongos "son dos o tres hongos patógenos que están actuando sobre arbolado de pinos hartwegii y esto es muy complicado, porque aún no se sabe cómo se puede atender efectivamente esa enfermedad".Sin embargo, dejó en claro que en términos generales de salud, los bosques están sanos; sí hay brotes pero no significa preocupación."De estudios que tenemos sobre sanidad, afortunadamente y pese al calentamiento global, no estamos teniendo afectaciones por insectos. Desafortunadamente, casos como La Malinche, el Volcán de Colima, Ladera Azul del Nevado de Toluca, los descortezadores están acabando con todo y esto es calentamiento global".Explicó que los descortezadores son insectos muy pesados pero pueden volar y tienen el ciclo de vida muy corto. El frío es lo que los controla pero al dejar de tener las temperaturas de invierno, las cuales son bajas, la población se puede reproducir dos o tres veces, entonces la incidencia del ataque es mucho mayor.