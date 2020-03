Hospital de Río Blanco no hace pruebas a “sinnúmero” de pacientes con síntomas de virus

Trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco también protestaron este viernes para exigir que les doten de insumos para enfrentar el coronavirus; aseguraron que ya han llegado pacientes con síntomas pero se están limitando las pruebas y sólo los envían a su casa.Los médicos y enfermeras se apostaron afuera del área de urgencias, en donde exigieron a las autoridades de salud material para hacer su trabajo; mencionaron que de cada 10 pacientes con síntomas, sólo a uno se le toma la prueba.Dijeron que han llegado a este nosocomio un “sinnúmero” de pacientes con diversos padecimientos respiratorios y no descartan que algunos sean síntomas de COVID-19; sin embargo, mencionaron que tendrían que esperar hasta que se les hagan las pruebas.Destacaron que están en la mejor intención de realizar su trabajo como médicos y enfermeras pero tampoco es justo que expongan la vida sin tener un sólo cubrebocas, con un solo recipiente con gel, goggles y equipo necesario para recibir a todos los pacientes que son sospechosos de coronavirus.Añadieron que así como cualquier otro ciudadano, ellos cuentan con su familia y no quieren contagiarlos, pues es más latente que sufran un contagio al no tener todo el material y equipo suficiente para poder enfrentar esta pandemia desde su trinchera.