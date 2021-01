Hospital Regional de Orizaba no registró partos en primeras horas de 2021

A diferencia de años pasados, en lo que va de este 2021, el Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) del IMSS no ha visto nacer ningún bebé, no así el Hospital General de Zona (HGZ) No. 8, en Córdoba, donde a las 09:37 horas nació la primera bebé del 2021.



Hija de María Guadalupe Flores Gutiérrez, la niña nació por parto normal, con un peso de 2 kilos 370 gramos y 47 centímetros. Ambas se encuentran en óptimas condiciones de salud y la bebé ya se alimenta al seno materno.



En tanto, a las 01:01 horas, en el Hospital Rural de Papantla de IMSS Bienestar, nació el primer bebé que fue de sexo femenino. Desde que vio la luz, su estado de salud se reportó como bueno, pesó 2 kilos 660 kilogramos y midió 47 centímetros.



Aunque el primer nacimiento nacional en el IMSS fue un niño y ocurrió en la UMAE Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 4, de la CDMX, a las 00:00 horas del 2021.