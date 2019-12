Hot dogs y hamburguesas ganan terreno a las tortillas, afirman

En los últimos cinco años, el consumo de tortilla per cápita ha disminuido considerablemente ante el desplazamiento de la comida tradicional por la comida rápida, afirmó el presidente de la Unión de Molineros en Veracruz, Martín Terrones Ramírez.



El empresario dijo que, aunque la tortilla se mantiene como uno de los alimentos básicos en la alimentación de los mexicanos, del 2014 a la fecha el consumo per cápita se fue de 10 a 4 tortillas diarias en promedio, lo que ha impactado gravemente al sector.



Señaló que actualmente la población prefiere comer hot dogs o hamburguesas, en lugar de tacos, tostadas, dobladas u otros alimentos que llevan tortilla.



“Hace 5 años el consumo per cápita era de 8 a 10 tortillas, hace 3 años era de 6 a 8 y ahorita está entre 4 y 6 tortillas por persona (…) ya el mecanismo de la familia está cambiado porque mamá y papá trabajan y eso cambió la alimentación en el hogar, además ahora por ejemplo en las cenas cada vez les dan más prioridad a alimentos como las hamburguesas y los hot dogs”, dijo.



También admitió que el incremento en el costo de la tortilla ha impactado en el consumo de este producto.



Por esta razón, aseguró que este año 28 tortillerías de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río tuvieron que cerrar debido a las bajas ventas.