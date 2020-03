El representante de hoteleros en la región de Orizaba, Fernando Trueba, reconoció que están teniendo ya muy bajo número de huéspedes, esto tras la presencia de COVID 19 en el país, lo cual los está desde este momento impactando económicamente.



"El panorama que ya tenemos es triste y complejo, porque quizá lleguen las personas de las plantas que no van a parar y que tiene que moverse pero turistas no vendrán porque la medida de contención es la movilidad".



Aunque reconoció que muchos sectores están ya siendo impactados, de hecho apuntó que ha habido reuniones de los empresarios de este rubro con autoridades para el tema de condonación de impuestos.



"Pero esto es muy complicado porque ya estamos padeciendo, ya cayó en mucho la ocupación".



A pregunta expresa de si algunos negocios cerrarán o tendrán capacidad económica para mandar a sus trabajadores a su casa un mes y pagarles, dijo que esto dependerá de cada negocio, algunos podrían aguantar otros quizá no.