Hoteles de Veracruz-Boca del Río esperan repunte tras Tercera Ola de COVID

El sector hotelero de Veracruz y Boca del Río empieza a registrar repunte en la ocupación tras la caída por la Tercera Ola de COVID-19, informó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la región, Santiago Caramés Chaparro.Al detallar que septiembre cerró con 30 por ciento de ocupación, explicó que durante julio y agosto, el repunte de Coronavirus generó que la afluencia de visitantes disminuyera a estadísticas similares al inicio de la crisis sanitaria.No obstante, esperan que, a partir de este mes, el arribo de turistas empiece poco a poco a recuperarse dado que se han anunciado eventos importantes para el resto del año, como la “Carrera Panamericana”, además de conciertos.“En septiembre empezamos con el 12 al 15 por ciento y cerramos ya con el 30 por ciento. Lo que esperamos es ir al alza, lo bueno es que se vienen eventos importantes. Probablemente en Día de Muertos, si la cuestión de los contagios lo permite, va a haber varias cosas, la idea es hacia arriba no tener disminución”, dijo.Aunque el semáforo epidemiológico se ha ido modificando y con ello se establecen los topes de ocupación, dado la baja demanda de los cuartos de hospedaje, no se ha requerido limitar el ingreso a los hoteles.“La realidad es que tampoco tenemos tanta afluencia de visitantes, independientemente del tope permitido, la afluencia de visitantes no ha sido algo considerable, en septiembre es completamente normal, no es anormal que se presente en el mes pasado y en octubre ya es repunte”.En materia de procedimientos sanitarios, el representante del sector hotelero indicó que mantendrán los estándares para evitar riesgos de contagio.En este sector, las medidas de seguridad se han mantenido como si estuvieran en semáforo rojo, aun cuando se ha avanzado en la disminución de contagios.