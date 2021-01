Hoteles de Veracruz Puerto siguen padeciendo golpe por pandemia

El regreso al semáforo epidemiológico naranja y el decreto para reducir la movilidad en la ciudad de Veracruz mantienen la ocupación hotelera en un 15 por ciento, siendo un inicio de año complicado para el sector hotelero, afirmó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia.



Aunque está 20 puntos abajo en comparación con diciembre, aún no es tan crítico como en los primeros meses del 2020 durante el inicio de la pandemia de COVID-19.



No obstante, lamentó que actualmente la crisis económica esté generando complicaciones en el pago a los proveedores y cumplimiento de impuestos.



"En este momento, el mes de enero estamos teniendo porcentajes de alrededor de un 15 por ciento promedio de ocupación, en comparación con el mes de diciembre que tuvimos alrededor de un 35 por ciento, estamos 20 porcentuales abajo y no es que diciembre haya sido un buen mes pero estaba dando para los gastos y tal vez para un poquito más".



Explicó que la ocupación con la que arrancó el año es equiparable a la que tuvieron cuando reabrieron los hoteles en el mes de agosto.



"Ha sido un duro golpe en este 2021 pero no tan fuerte como el que recibimos en los primeros meses del 2020".



Hasta el momento, no vislumbran nuevos cierres de establecimientos "todo va a ir en el día a día y se tomará la decisión si me da para los gastos o si puedo financiarlos o si de plano sale más barato cerrar porque cerrar no te exime de los gastos".



Lois Heredia señaló que el primer brote de COVID-19 fue severo en materia económica y confió en que este repunte no sea tan fuerte.