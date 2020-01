Ciudadanos lamentaron que personas que estaban realizando trámites de cambio de placas, en su mayoría decidieron no participar en el simulacro, incluso solo algunos de los trabajadores de Hacienda del Estado salieron tras sonar la alarma sísmica.



Los comentarios de parte de la gente que efectúa su trámite en esta oficina del Estado no se dejaron esperar. Entre ellas se escuchó: "¡A buena hora se les ocurre! ¡Yo no me voy a dejar de formar! ¡Voy a perder mi lugar, ahorita no quiero participar! Entre algunas otras consignas, actitud que fue muy criticada por quienes sí decidieron ser parte de este ejercicio.



Al menos en el Palacio Municipal se logró evacuar todas las oficinas -claro menos Hacienda del Estado- en un tiempo de 2:15 minutos.