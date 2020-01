Hubo subejercicio en Xalapa, insiste Diputado del PAN

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Omar Miranda Romero, lamentó que el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, continúe declarando que no hubo subejercicio, cuando la ley dice lo contrario.



"El alcalde dice que no hay subejercicio, pues estos 4 millones de pesos son el resultado del rendimiento de las cuentas en bancos, eso quiere decir que si nosotros tomamos en cuenta lo que en los bancos dan como rendimiento, significa que el alcalde de Xalapa tuvo guardados durante todo el año más o menos 130 millones de pesos", dijo.



En ese sentido, el coordinador del grupo legislativo del PAN, informó que solicitará de manera formal, ante el Ayuntamiento e Infomex, las cifras de los recursos programados, devengados y ejercidos del año 2019.



"Exhorto de nueva cuenta al ayuntamiento a realizar un autoanálisis exhaustivo y a realizar los ajustes necesarios. Es por eso que solicitaré formalmente en el Congreso del Estado, la intervención de la Tesorería de Xalapa".



El legislador, consideró que el alcalde, hacía un mejor trabajo dando clases, y no como munícipe, por lo que le sugirió, retome su trabajo anterior.



"Sino le gusta eso al alcalde, que regrese a dar clases, parece que ahí hacía mejor las cosas, aquí necesitamos gente eficiente y que sepa usar los recursos", finalizó.