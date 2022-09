Huerta “regala dinero”, debe renunciar si ya busca Gubernatura: PRI

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, consideró que el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, debería dejar el cargo tras exponer abiertamente sus aspiraciones electorales a la Gubernatura, aunque señaló que la decisión sobre su salida de la dependencia recae en el presidente Andrés Manuel López Obrador.Y es que dijo que estarán pendientes de este funcionario y de todos los demás aspirantes "de gobierno" que buscan suceder a Cuitláhuac García Jiménez, considerando que podrían recurrir al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para denunciarlo por actos anticipados de campaña."Ahora a partir de este momento todos los actos que él haga son contabilizables, entonces así como tienen la valentía de declarar públicamente sus aspiraciones, creo que también es importante que sean diferenciar en qué momento son funcionarios y en qué momento precandidatos", respondió.Ramírez Marín aclaró que las intenciones de cualquier persona a compartir por un cargo de elección popular es un derecho constitucional, y serán los militantes morenistas los que decidan quién será su abanderado electoral en 2024."A quien se le debe pedir su renuncia es al Presidente Andrés Manuel López Obrador porque se supone que ese tipo de cosas no se permitía, ¿no?", cuestionó al apuntar que no quiere entrar en "una guerra de declaraciones" que sólo contribuyen a "crispar" el ambiente social."Cuando ese señor lo que tiene es la responsabilidad de seguir regalando dinero, entonces cuándo le vas a ganar en popularidad a un señor que regala dinero (...) Al que regala dinero todo mundo le aplaude", refirió el también diputado local.Sobre la continuidad de las negociaciones para una eventual alianza con los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), indicó que a nivel estatal siguen "firmes" y hay una relación fluida, cordial y permanente con sus homólogos, Federico Salomón Molina y Sergio Cadena Martínez, respectivamente."Nosotros tenemos la claridad de que la herramienta esencial que nos va a permitir a nosotros competir es hacerlo en alianza, hay que diferenciar la alianza legislativa, de la alianza electoral", precisó.Marlon Ramírez acotó que habría que preguntarle a los otros partidos de oposición que no se han querido unir a este frente común, el porqué no lo hacen."(Para lograr la alianza los entrampa) los intereses personales, hay que preguntarle a los partidos que no están en el bloque ¿por qué no lo están?, me parece que aquí no caben las mezquindades, los proyectos unipersonales ni partidarios, sino hacer un diagnóstico real de Veracruz y entender que a través de figuras como los gobiernos de coalición podemos ponernos de acuerdo todos para poder sacar a Veracruz adelante", planteó.