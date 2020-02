Identifican a hombre hallado muerto a orillas de carretera, en Soledad de Doblado

Este fin de semana, fue localizado en cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, a un costado de la carretera estatal de Soledad de Doblado y este lunes, fue identificado por sus familiares al reclamar su cuerpo para sepultarlo.



El cuerpo correspondía al comerciante Erick C. M. de 46 años de edad, el cual era originario de Las Choapas y vecino del municipio de Coatepec.



Al parecer, el hombre pereció por desnucamiento, desconociéndose si fue por accidente vial o una agresión deliberada en su contra.



La identificación formal fue de la hermana, quien compareció ante la Fiscalía investigadora para reclamar el cadáver, indicando que no lo veían desde finales de enero de este 2020, incluso indicó que él no tenía problemas con nadie o no sabían que tuviera alguna diferencia con alguien.



Las autoridades ministeriales iniciaron la carpeta de investigación 512/2020 por el hallazgo del cuerpo y para esclarecer el motivo de su presencia en esa zona.



El cadáver estaba a orilla de la carretera estatal Manlio Fabio Altamirano-Soledad de Doblado y fue localizado a muy tempranas horas del sábado.



Los automovilistas alertaron a las corporaciones de seguridad, arribando a la altura del kilómetro 74, donde encontraron el cuerpo del hombre. El cuerpo estaba a unos metros de la carpeta de rodamiento, junto a una parcela con cerca de púas.



El cadáver portaba playera de color gris, un pants de color azul marino y calcetas, de color blanco.