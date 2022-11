Iglesia pide a peregrinos solicitar acompañamiento de autoridades en carreteras

El obispo emérito de la Diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, pidió a los feligreses que participarán en las peregrinaciones por la Virgen de Guadalupe que soliciten acompañamiento de las autoridades en sus recorridos por carreteras.Indicó que algunos contingentes piden apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para el resguardo.“Generalmente estos grupos llevan siempre algún abanderado adelante, alguna patrulla, gente que de alguna manera prevenga al tráfico. Estos grupos si no llevan una protección de privados o alguien que vaya como anunciando la peregrinación, a veces lo hacen con autoridades oficiales”, dijo.El obispo explicó que las peregrinaciones ya se observan en varios puntos del Estado tanto a pie como en bicicleta.Tradicionalmente previo al 12 de diciembre, las parroquias organizan las peregrinaciones tanto a diferentes estados como a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.A decir del Obispo Emérito, ya se regulariza la afluencia y participación de los feligreses a los templos católicos.“En las celebraciones que hago en las parroquias, estoy viendo las iglesias llenas ya, algunos todavía usan el cubre bocas y que bueno, pero no todos lo usan ya, lo cual quiere decir que la gente poco a poco se va animando. Lo que sucede en la Villa de Guadalupe, vamos a ver otras vez esas peregrinaciones, lo normal, la gente no se puede quedar con eso guardado, lo tienen que expresar”, finalizó.