Iglesia respeta a todos los mexicanos y agradece ser respetada: Diócesis Orizaba

El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, hizo un llamado para que todos los mexicanos se respeten unos a otros y de paso agradeció a quienes respetan a la iglesia, esto luego de ser cuestionado sobre la propuesta que hizo la diputada transgénero Salma Luévano, para castigar a quienes inciten el discurso de odio en contra de las poblaciones LGBTTTIQ+, propuesta que efectuó vestida como Papa.El prelado dijo que la iglesia abre caminos para respetar a todas las personas.Es de recordar que Salma Luéevano dijo que su iniciativa enfatiza en que el discurso de odio es la antesala de los crímenes de odio y por ello no se debe permitir que esto suceda; y eso incluyea los ministros de culto que inciten con ese tipo de discursos.En recientes fechas la legisladora transgénero indicó que no está en contra de ninguna religión porque es creyente. “Que ama la vida, a Dios” y que no está en contra de las iglesias ni de la Biblia.Por su parte, el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, dejó en claro que no solo se trata de respeto, sino de un carácter constitucional."La reforma de los Derechos Humanos que se ha realizado en nuestra Constitución hace algunos años, habla del derecho a la no discriminación, es cierto, pero eso tiene un sentido recíproco porque en el caso de la iglesia va acompañado del derecho a la libertad religiosa y, a la libre expresión de ideas que dentro del marco constitucional nos permite a nosotros exponer nuestra doctrina basada en la ley natural, es decir en la razón, basada en las ciencias y en lo que la revelación cristiana nos ha dado".Agregó que cada ser humanos es libre de exponer sea en el ámbito privado como en el orden público, aquello que puede colaborar a la búsqueda de la verdad, además la iglesia y cristianos tratan de evitar las ideologías que polarizan.Por eso externó que ojalá la actitud y el diálogo de los legisladores, esté a la altura de lo que la Constitución Política les manda, "pues no es digno del recinto parlamentario prestarse a esos espectáculos que denigran la labor legislativa, distraen de los asuntos importantes que tiene nuestro país como es la seguridad nacional, el desarrollo económico, la atención a la pobreza y sistemas de salud que cada vez están más precarios".Finalmente apuntó que esos aspectos deberían ser la preocupación principal y prioritaria de quien exige atención a otros asuntos.