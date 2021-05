Impiden vecinos trabajos en la calle Pomona, en Camerino Z. Mendoza

Habitantes de la calle Pomona, del municipio de Camerino Z. Mendoza, impidieron este lunes los trabajos que se realizarían en esa calle, para que no rompan el pavimento.



Refirieron que la mañana de este lunes llegó un grupo de trabajadores y al darse cuenta se avisaron los vecinos y salieron a su encuentro para preguntarles qué es lo que pretenden hacer.



Señalaron que ese personal dijo que iba por parte de Gobierno del Estado pues son una compañía que trabaja para la CAEV y que hay un proyecto para conectar los drenajes sanitarios al Firiob e incluso ya tenían el permiso del ayuntamiento.



Comentaron que de inmediato se comunicaron con el área de Obras Públicas del ayuntamiento y les solicitaron su presencia en el lugar, pero antes de que llegaran se retiraron los otros.



Indicaron que cuando arribó el personal de Obras Públicas les informó que no tenían conocimiento de ese proyecto y desconocían totalmente qué trabajos se iban a realizar.



Los vecinos mencionaron que por más de 30 años realizaron solicitudes y gestiones para que se pavimentara su calle y hace poco más de un año se logró que lo hicieran, por lo que no piensan permitir que lo destrocen y quede todo mal de nuevo.