IMSS-BIENESTAR beneficia a más de 2 millones de personas en zonas marginadas de Veracruz

“Sin duda que la contingencia epidemiológica y las afectaciones de la pandemia por SARS-CoV-2 COVID-19 han venido a fortalecer nuestra institución, sacando a flote nuestra voluntad, imaginación, creatividad y sobre todo el compromiso e identidad institucional, por un futuro innovador en la seguridad social”, subrayó durante su Segundo Informe de Labores 2021 y Programa de Trabajo 2022, la doctora María de Lourdes Carranza Bernal, Representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte.En el Régimen Ordinario la cobertura en la Región Veracruz Norte comprende 107 municipios, en la que se atiende un millón 788 mil 619 derechohabientes. Por medio del programa IMSS-BIENESTAR se otorgan servicios a la población no protegida de las zonas rurales en donde se atienden en 78 municipios a 802 mil 954 usuarios en mil 717 localidades de alta marginación con lo que se beneficia a 2 millones 596 mil 573 bienestarhabientes.Al cierre de diciembre 2021, se contaba con 28 mil 202 patrones, lo que representa un crecimiento anual de 3.4 por ciento al haber recuperado a 938 patrones en relación a 2020.Durante el ejercicio 2021 se tramitaron 4 mil 319 nuevas pensiones en los rubros de Cesantía y Vejez, Riesgo de Trabajo, Invalidez, Viudez, Orfandad y Ascendencia bajo el Régimen de la Ley del Seguro Social.En un día típico se ofrecieron 8 mil 957 consultas de medicina familiar, mil 722 de especialidades y 184 consultas dentales otorgadas; en el servicio de urgencias se dieron mil 10 atenciones, se generaron 166 egresos hospitalarios, 95 intervenciones quirúrgicas y 21 de partos.En el régimen IMSS-BIENESTAR en un día típico otorgaron: 3 mil 928 consultas de medicina familiar, 65 consultas de especialidades, 31 consultas de los servicios dentales, 98 atenciones en urgencias, 15 intervenciones quirúrgicas y 17 partos.En lo que respecta a la atención de la pandemia por el virus SARS-CoV2, del 1 de enero 2021 al 31 de enero del 2022, se atendieron 108 mil 592 casos sospechosos, de los cuales 41 mil 929 confirmados, con una letalidad general del 2.98 por ciento en comparación de la letalidad del 14 por ciento del 2020.Se conformaron 25 equipos COVID entre los 8 hospitales de la Representación, con un promedio de 16 trabajadores; lo que da como resultado de 400 trabajadores, a quienes se les garantizaron insumos suficientes como batas, cubre-bocas y botas.Se otorgaron 3 mil 267 permisos COVID-3.0 a trabajadores en condición vulnerable y en relación al Dictamen o Aval Técnico Médico se otorgaron a 555 trabajadores y se expidieron 307 incapacidades.En la extensión médica del Gimnasio Omega, facilitado por el Gobierno del Estado de Veracruz, se otorgaron 30 mil 230 atenciones de Medicina Familiar y 12 mil consultas de Especialidades No COVID.En agosto del 2020 en la UMF 66 se habilitó un quirófano que continúa operando, en el cual se han practicado 2 mil 6 procedimientos en jornadas de oftalmología, de oclusión tubaria bilateral, vasectomías y de cirugía de mínima invasión en el área no COVID al cierre del 2021.El personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente a enero 2022 otorgó 8 mil 800 solicitudes de información de familiares hospitalizados en áreas COVID-19, lo cual se comprendió en el 100 por ciento de los casos.Con la autorización de presupuesto en 2021 se realizaron convenios con tres hospitales privados, para la atención no COVID, que benefició a 248 pacientes en las localidades de Veracruz y Poza Rica, con lo cual se cumplió con la consigna de “Ceros Rechazos”.Con la implementación de los Módulos de Atención Respiratorias del Seguro Social, se generó una productividad de 92 mil 303 atenciones, 21 mil 420 kits entregados, 58 mil 700 incapacidades expedidas, 87 mil 956 pruebas rápidas realizadas, 259 mil 688 seguimientos a distancias y 139 mil 300 estudios.Se garantizó el proceso de identificación temprana de Enfermedades Metabólicas Congénitas (EMC), a través del Tamiz Neonatal a 6 mil 779 recién nacidos de la Representación.Se continuó con el Programa Nacional de Vacunación, con la aplicación de 119 mil 200 dosis de vacunas en menores de 6 años, que beneficiaron a 61 mil 905 niños en sus esquemas de vacunación.Se incrementó la consulta en fin de semana con el programa de unidad médica de tiempo completo en tres Unidades Médicas (UMF 57, UMF 10 y UMF 61) con el 113 por ciento de desempeño, posicionándose en el tercer lugar Nacional en el programa sexto y séptimo día, alcanzando una productividad de 205 mil 20 consulta otorgadas.En las “Jornadas Médicas” para la recuperación de los servicios, se otorgaron 253 mil 390 atenciones en medicina familiar, 6 mil 430 exámenes para detectar de cáncer cérvico uterino, 12 mil 149 para el cáncer de mama y 20 mil 879 para detectar hipertensión arterial. Otra de las acciones implementadas es la Consulta Digital, en siete consultorios de las Unidades de Medicina Familiar 66 y 68, posicionando a la representación dentro de los cinco primeros lugares a nivel nacional con mil 238 consultas.En lo que se refiere a los proyectos de infraestructura, conservación y adquisición de equipamiento de la representación se contempla la construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 4+2 consultorios para sustitución de la UMF No. 19, en Banderilla, Veracruz; Hospital General de Zona (HGZ) 144 camas, en Coatepec; ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona (HGZ) No. 24, de Poza Rica.Adecuación y remodelación del Edificio Administrativo Xalapa 2000 para albergar la Subdelegación de Xalapa; Unidad de Medicina Familiar 6 más 3 consultorios y la alberca Semi-olímpica, en el Centro de Seguridad Social en Tuxpan y albergue comunitario del Hospital Rural (HR) Chicontepec.Un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas, Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 20 consultorios de Medicina Familiar más 10 consultorios de Enfermería Especializada en Medicina Familiar con Atención Médica Continua y Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos en Veracruz; obras que en su conjunto representa un monto de 2, 533, 915 millones de pesos.Mensualmente se atendieron en promedio 564 mil recetas a los pacientes con un promedio de atención del 94.37 por ciento de surtimiento.Se tramitaron 256 mil 184 certificados de incapacidad para el trabajo, con y sin derecho a subsidio en las ramas de enfermedad general, riesgos de trabajo y maternidad. También fueron tramitadas 4 mil 285 ayudas de gastos de funeral y 10 mil 500 trámites de pensiones; en 37 Guarderías en promedio se atienden a 3 mil 491 niñas y niños.Se recuperaron 7 mil 809 empleos, lo que significa un total de 478 mil 350 trabajadores. Se logró una recaudación de 7 mil 484 millones de pesos, lo que representa 309.7 millones de pesos más de lo reportado en el periodo de 2020, lo que se traduce en un cumplimiento del 99.7 por ciento de la meta establecida. Y se tienen a mil 94 Personas Trabajadoras del Hogar registradas, más 474 Personas Trabajadoras Independientes.Al cierre del ejercicio 2021, se asignó un presupuesto anual de mil 932 millones de pesos, para los capítulos de Consumo de Bienes, Servicios Integrales, Servicios Generales y de Conservación; al cierre del ejercicio, el gasto generado fue de mil 850.4 millones de pesos, lo que corresponde al 95.7 por ciento, lo cual posiciona a esta Representación en el primer lugar nacional del cumplimiento.Hay que destacar el resultado de la eficiencia y oportunidad en los asuntos jurídicos que tutela Veracruz Norte, la ubica en el primer lugar en el ranking nacional de Juicios Laborales en un 74.9 por ciento y en Juicios Fiscales con un 58 por ciento por encima de la meta nacional del 30 por ciento.Durante 2021 se atendieron 67 mil 438 peticiones ciudadanas captadas a través de los distintos módulos de atención y orientación al derechohabiente.En un hecho histórico para Veracruz Norte se obtuvieron tres premios del Premio IMSS a la Competitividad 2021: la Subdelegación Martínez de la Torre con el Distintivo Águila Triple Oro; la Guardería 001 Veracruz obtuvo el Distintivo Águila Oro y la Subdelegación Poza Rica con el premio a la Competitividad 2021, que además fue distinguida como la mejor unidad administrativa durante la 112º Asamblea General Ordinaria del IMSS por el presidente Andrés Manuel López Obrador.Esta representación fue distinguida en 2021 con 156 reconocimientos en grado banda, 152 para el Régimen Ordinario y 4 para IMSS-BIENESTAR.“Es de enfatizar que la cultura de la calidad de los servicios de salud se ha transformado con la priorización de nuestros usuarios, hecho que se refuerza con el quehacer diario en el otorgamiento de los servicios”, destacó la doctora Carranza Bernal.Durante la ceremonia estuvieron presentes el titular de la Coordinación de Órganos Colegiados, Alfonso Alcocer Díaz; el Representante del Gobernador del Estado de Veracruz, Gerardo Díaz Morales; integrantes del H. Consejo Consultivo; Cuerpo de Gobierno Delegacional y el secretario General de la Sección IX del SNTSS, José Martín Sosa Nepomuceno.