IMSS no teme a una Cuarta Ola de COVID

Ante la probable Cuarta Ola de COVID-19, los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentran preparados para atender el repunte de pacientes, aunque se anticipa que podría ser de menor intensidad.Según el director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14 del IMSS, Víctor Bernal Dolores, el nuevo incremento de casos se esperaría para el enero.Destacó que además de la experiencia previa, hay un importante avance en la aplicación de la vacuna contra el Coronavirus."La Cuarta Ola para nosotros con la experiencia que hemos tenido en este año y medio que llevamos ya, ha sido bastante buena, así que yo creo que no vamos a tener mayores problemas. Para enero, en las semanas de enero, muy probablemente. Una de las experiencias de las tres olas previas es que el equipo de protección, de medicamentos, la respuesta inmediata de poner a disposición las camas es bastante buena, la experiencia es buena".Remarcó que en la Tercera Ola Tan sólo en esta clínica de atención en tercer nivel, se recibieron mil 200 pacientes, de los cuales al menos el 50 por ciento fallecieron debido abcomplicaciones graves, se trató de personas de 30 a 49 años que no se habían vacunado.Actualmente, la atención de casos ha ido a la baja desdd hace dos meses, llegando al nivel mas bajo con hospitalización de dos pacientes."Esta muy bajo, tengo dos pacientes hospitalizados y no se han intubado y estan bien. Nosotros disminuido esto desde septiembre, estamos en una etapa muy baja, en esta última ocasión 40 camas, la mayoría estaban en terapia intensiva que dispusimos 20".Para estos dos meses recomiendan continuar con los cuidados de uso del cubrebocas y lavado de manos, aún con el avance en la vacunación, las medidas sanitarias deben continuar.