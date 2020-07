IMSS “perdió” cadáver de víctima de COVID-19; entregan el que no es a viuda

La señora Dulce María Andrade Valdez denunció públicamente que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), zona 36 de Coatzacoalcos, perdió el cuerpo de su esposo, Ángel Lucas Rueda, quien falleció el sábado a consecuencia de COVID-19.



Relató que desde el pasado sábado 4 de julio su marido ingresó al área COVID en donde ya no tuvo comunicación alguna con su pareja.



Dijo que los médicos le solicitaron un medicamento, sin embargo, no pudo comprarlo en la farmacia por falta de receta médica.



Doña Dulce María regresó al IMSS para solicitar el documento, acudió a Trabajo Social y no le dieron razón alguna, he incluso habló con el director Gaspar Vivas y éste le informó que sí contaban con ese fármaco y que desconocían porqué se lo habían solicitado.



Al transcurrir de las horas le informaron que su esposo había fallecido, desde ese momento inició el calvario para la señora Dulce María, pues las funerarias no pudieron ir por el cuerpo porque estaban saturadas.



Es por ello que esperó hasta este lunes para concluir los trámites y le pudieran entregar el cuerpo de su esposo, pero hasta el momento desconocen de su paradero.



“Me habló el doctor para decirme que mi esposo había fallecido, el sábado ya no lo puede llevar a la funeraria porque estaba saturada, me dijeron que hasta hoy lo íbamos a venir a sacar para los demás papeleos, resulta que desde las 9:00 de la mañana que andamos aquí, hasta esta hora mi esposo no aparece”, declaró.



Manifestó que ingresó al IMSS en cuatro ocasiones para identificar a su familiar y le querían dar el cadáver de otra persona.



“Me están entregado un cuerpo que no es, me están entregando un cuerpo de un tal Ángel Guillen, que nada que ver con él, mi esposo tiene 42 años y me dicen que el único Ángel que tiene es un tal Ángel de 50 tantos años”, dijo.



Pidió el apoyo de las autoridades de Salud, para que aparezca el cuerpo de su esposo y la funeraria pueda cremarlo.



Hasta el momento el IMSS no ha emitido un comunicado sobre el caso.