Inaceptable que PAN quiera acaparar candidaturas con alianza “Va por Veracruz”: PRI

Al referir que el Partido Acción Nacional (PAN) pedía encabezar 17 distritos de 30 en la negociación de la alianza “Va por Veracruz”, el dirigente priísta, Marlon Ramírez Marín, expresó que en la coalición no se trata de ceder más a quien tiene mayor fuerza.



El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso, durante conferencia de prensa conjunta con el PRD, que el PAN solicitaba mayor número de posiciones, por tratarse del Instituto con mayor posicionamiento en este momento, lo que generó desacuerdo en la negociación aliancista.



En este sentido pidió al líder panista, Joaquín Guzmán Avilés, reflexionar ante la coalición que, en su opinión, solicitó la población puesto que la ciudadanía quiere ver a los tres institutos juntos participando en el proceso electoral 2020-2021.



“Pero ha prevalecido una posición donde pareciera que debe ganar el más fuerte”, insistió.



Recordó que la política se construye con diálogo y tanto PRI como PRD han demostrado tolerancia y entendimiento para llegar a buen acuerdo.



Por ello y ante la situación que ha detenido la negociación entre las tres fuerzas, Marlon Ramírez solicitó a todos los panistas que tienen la toma de decisiones para definir la coalición, que observen la balanza de lo que más le conviene a Veracruz y se unan a construir un proyecto de beneficio para todos.



Por otra parte, descartó que Boca del Río, Veracruz, Tuxpan y Pánuco sean los municipios de la discordia al solicitarlos al PAN, a pesar de ser su bastión, ya que una de las versiones sobre las diferencias era que el PRI solicitaba encabezar municipios que ahora gobiernan panistas.



“Yo no le voy a regatear nada a Veracruz y quiero que quede muy clara mi postura, mi partido no le va a regatear absolutamente nada a este Estado”, expuso Marlon Ramírez.



De este modo, el dirigente del PRI en Veracruz consideró que aún hay tiempo de conciliar y buscar acuerdos con el líder panista y en caso de no lograrlo se realizará una alianza PRI-PRD, para participar en el proceso electoral.