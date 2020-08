INAH denuncia a restaurante de Córdoba por alterar edificio histórico

Por daño a un monumento histórico al colocar barandales de fierro en áreas no permitidas, los propietarios de un restaurante ubicado en el Centro Histórico de Córdoba fueron denunciados ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



Autoridades explicaron que la estructura es equipamiento no acorde a la zona, además de que no se solicitó la asesoría del Instituto.



La supervisora de Centro INAH Veracruz, Irma Becerril Martínez, detalló que este edificio es histórico y es monumento protegido por decreto presidencial el 19 de diciembre de 1990, en la Gaceta Oficial de la Federación, se trata del Zevallos, lugar emblemático donde se realizó la firma de "Los Tratados de Córdoba".



El restaurante colocó un barandal de fierro en un acceso a la Calle 1 y Avenida 1, otro más en la Avenida 1, a medio edificio bajo el argumento de que se acercan pedigüeños y molestan a los comensales, quienes terminan por irse.



“Pero no es válido el argumento, es un edificio histórico, además, nunca notificaron al INAH”, dijo.



Ante ello, procedió la queja y se notificó a los dueños para que las estructuras sean retiradas de esta propiedad, pues ya se intervino en el caso.