Incendio de pastizal termina consumiendo taller de hojalatería y pintura, en Coatzacoalcos

La tarde de este sábado se registró un fuerte incendio de pastizal que terminó consumiendo un taller de hojalatería y pintura ubicado en la avenida Matamoros y Madero de la colonia María de la Piedad de Coatzacoalcos.



El fuego inició en un lote baldío que se encuentra a un costado del taller, se extendió de forma inmediata hasta llegar a los autos, donde quemó por lo menos dos vehículos que se encontraban en reparación.



Los primeros reportes indican que el fuego fue provocado por las altas temperaturas que se estuvieron registrando durante el día, sin embargo, serán las autoridades quienes investiguen más detalles de este siniestro, que afortunadamente no dejo personas lesionadas.



Al lugar llegaron elementos de Bomberos, quienes no contaban con suficiente agua para combatir el incendio, esta situación provocó que se extendiera hasta el taller. Se desconoce el monto económico de lo perdido en el negocio.



Vecinos del lugar reclamaron al alcalde Víctor Carranza, para que ponga atención a las herramientas de trabajo de los Bomberos y Protección Civil, debido a que no es la primera vez que ocurre, que no cuentan con suficiente agua o equipo, y que pone en riesgo la integridad del personal que acude a los siniestros a pesar de las carencias con las que laboran.