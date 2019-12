Incertidumbre prevalece entre el Magisterio de las Altas Montañas ante alta inseguridad

Incertidumbre es lo que prevalece entre el Magisterio ante la próxima aplicación de la nueva reforma educativa, así como la situación de inseguridad que prevalece, señalaron docentes de la región centro del Estado, identificados como Magisterio de las Altas Montañas.



Indicaron que hubo cierto avance al recuperarse la parte de la permanencia para el magisterio, pero será conforme transcurra el próximo año como se podrá evaluar los efectos de la nueva reforma educativa.



Asimismo, añadieron, está el tema de la inseguridad, en donde este sector, al igual que la población, ha sido golpeado con secuestros, asaltos y asesinatos.



Lamentablemente, expusieron, no se ven avances en el tema de la inseguridad, por lo que entre los docentes hay temor de salir de sus casas, pero más de ir a sus centros de trabajo, que es donde más han notado que se dan los incidentes para ellos.



Expusieron que, a la fecha, no se ven avances en ese aspecto, así como tampoco ven cambios en lo que se refiere a la política educativa.



“Vemos que no hay algo que realmente se pueda tomar en cuenta como una transformación. Si bien se ha ido combatiendo el aspecto de la corrupción a nivel federal, a nivel estatal sigue estando presente, como si estuviéramos en los gobiernos priístas o panistas”, afirmaron.



Indicaron que se ven las mismas carencias, ineficacia, ineficiencia, burocratismo y corrupción, como en las anteriores administraciones.