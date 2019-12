Incertidumbre, también en sector restaurantero por “factura instantánea”

Luego de que el representante de la CANACO, Mario Ríos Alvarado, comentara que entre los empresarios hay incertidumbre por el tema de la facturación inmediata con las tarjetas bancarias, el representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), David Castañeda Roldán, expresó que también hay dudas en este sector.



Indicó que prevalece la incertidumbre entre los restauranteros sobre la reforma fiscal y la forma en que se estarán supervisando los movimientos que se den a través de las tarjetas de crédito y débito.



Agregó que en el sector hay preocupación, pues al menos un 30 por ciento del consumo se da mediante las tarjetas bancarias, pues no se sabe si las medidas que aplicarán las autoridades les repercutan de forma negativa en el sector.



Mencionó que al momento, no saben si la población se verá afectada en alguna medida por esa reforma fiscal, pues de ser el caso, muchos podrían decidir reducir sus consumos o gastos en general, lo que podría inhibir su afluencia a los restaurantes al no tener esa facilidad.



Castañeda Roldán señaló que estarán muy atentos en los primeros tres meses del año para ver cómo se presenta esta situación, pero al momento sí hay preocupación entre los propietarios de restaurantes por las repercusiones que les pudieran generar.