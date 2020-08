Fueron liberadas las oficinas del Bienestar que se ubican en Tantoyuca, después de informar a los inconformes que el despido de la servidora de la nación con sede en Ilamatlán nunca se hizo de forma injustificada; el titular Octavio Antonio manifestó que los cambios se dan porque la funcionaria no cumplía con sus horarios, las inasistencias las cubría un familiar que jamás fue contratado por la delegación estatal.



El caso de Maurina Bautista Sánchez, con domicilio en Ilamantlán, se debió a que incurrió en varias anomalías administrativas, tras las quejas de varios beneficiarios que argumentaban que la reemplazaba un familiar, mientras ella se ausentaba de sus labores en horario de oficina.



“Más de 8 comunidades y cerca de 2 mil ciudadanos que son atendidos en el Centro Integrador de Ilamatlán externaron su queja contra esta funcionaria, por lo que no hubo ninguna alternativa de reinstalación, jamás existieron condiciones y se tenían distintas improcedencias en su actuar; la ciudadana Maurina Bautista fue dada de baja por ineficiencia y falta de productividad”, ratificó el representante de programas en Tantoyuca.



Tras el despido, se buscó a un sustituto para atender a las personas que acuden con temas relacionados a programas de adultos mayores, la escuela es nuestra, capacidades diferentes, producción para el bienestar y demás; dijo que llegaron a un acuerdo para valorar a otra persona que cumpla con los requisitos que será evaluada por la Delegación Estatal.



“Todavía los compañeros no han entendido que están al frente del gobierno y que deben de cumplir con los perfiles para llevar los programas con eficiencia, la función pública se debe hacer por el bien del programa administrativo y se tiene que cumplir con el cometido en forma eficiente, no podemos estar con incumplimientos al momento de atender las exigencias; los tiempos de apoyar al partido fueron en su momento y los que tienen una encomienda deben de cumplirla apegado al reglamento de trabajo”, justificó Antonio Reyes.



Hasta ahora, se sabe que la anterior funcionaria no podrá retornar a sus labores, argumentando que jamás se llevaron algunos atropellos o que de forma déspota se haya actuado en contra de ella u otro servidor de la nación que haya sido despedido.



“Simplemente que entiendan que son procesos y cada despido son de acuerdo a una mejora de desempeño, tenemos que mover algunas piezas y eso a veces no les gusta a nuestros compañeros, sino se hace jamás daremos resultado”, concluyó el encargado del Bienestar en Tantoyuca.