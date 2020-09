Inconformidad de alumnos del IVES por aumento del costo de inscripción

Buen día:Hola, soy alumna de la universidad IVES, quisiera hacer una denuncia con motivo del cobro excesivo tanto de colegiatura como de gastos adicionales obligatorios de la institución, la cual se encuentra ubicada en la calle José Azueta 34 de la ciudad de Xalapa Veracruz.Desde que empezó la contingencia "nuestra" universidad no ha mostrado ninguna empatía con sus alumnos; no nos apoyó en nada. Teniendo presente la gran crisis económica debido al COVID-19 por la que todos estamos pasando, no se me hace justo que ahora nos quieran aumentar la colegiatura sin razón alguna. Es prudente que lo hagan oficial, que expliquen sus motivos y razones del aumento.También como cada año la universidad de manera obligatoria nos exige el pago del "seguro" mismo que solo se ocupa dentro de las instalaciones y ahorita todos permanecemos en casa y la credencial, cosa que se me hace absurda ya que desde marzo no hay clases presenciales. De verdad que es una situación triste y bastante decepcionante.La excusa que nos da la escuela es que en su reglamento viene estipulado el cobro de los gastos. Creo que la colegiatura es un pago en el cual no nos oponemos ya que estamos recibiendo las clases por la plataforma de ZOOM, pero el pago de la credencial y del seguro son innecesarios. Creo que la escuela por consideración de todos los alumnos de la Universidad debería ser más accesible ya que nos pide el pago los días 10, teniendo en cuenta que aún no es quincena y la mayoría de los ingresos son percibidos en esa modalidad.La comunidad estudiantil realizó un escrito informando nuestra inconformidad.Espero puedan publicar esto para tener una breve respuesta por parte de la institución ya que el pago debe realizarse antes del día 10 del presente mes.