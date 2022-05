Incorporarán un tigre macho a reserva animal Paseo del río Orizaba

En próximos días un tigre macho será incorporado a la reserva animal de Paseo del río Orizaba, además de otras especies como zarigüeyas, anunciaron autoridades de este municipio.De acuerdo con la información, el ejemplar, del cual no se brindaron mayores datos sobre su edad y condición, se encuentra en proceso de adaptación para ser integrado a la jaula de las cuatro hembras en la reserva.El alcalde Juan Manuel Diez Francos comentó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) pide constantemente apoyo a la UMA para responsabilizarse de algunas especies, ya que es la mejor que está funcionando, aunque esto representa un gasto importante.Mencionó que para atender las especies en el río Orizaba se cuenta con 20 personas dedicadas al cuidado de los animales, lo implica darles de comer y tener sus áreas en perfecto estado, pero esto representa un gasto.No obstante, señaló que personalmente no lo ve de esa manera, porque se está apoyando a mantener la naturaleza y que los ciudadanos y paseantes conozcan animales que ya no van a poder ver en otro lado, porque en los circos ya no se permite tenerlos.Cabe recordar que una adición anterior en esta reserva se dio el pasado 25 de marzo, cuando llegó el cocodrilo Luisón, un ejemplar de la especie Moreletti de más de 3 metros de longitud.