Incrementaría nivel en litorales tras sismo; PC Nacional descarta riesgo

El coordinador nacional de Protección Civil, David León, advirtió por un posible incremento en el nivel del litoral del Pacífico, incluso, de 110 centímetros.



"La única modificación que pudiéramos tener es en el nivel de los litorales, en la costa del Pacífico, particularmente en el estado de Guerrero o en Oaxaca, cercanos a 113 centímetros".



Descartó que esto represente un riesgo para la población.



Dijo que se tiene conocimiento de reportes de percepción en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Chiapas y Ciudad de México.



Se reporta, además, una réplica de 3.9 de magnitud "y hemos mantenido contacto con los Gobernadores de los Estados y nos confirman que no tienen daños al momento".



Dijo que de manera preliminar, no existen reportes de daños a la infraestructura.



"Al momento y de manera preliminar, no reportamos ningún daño, no tenemos alguna afectación reportada al momento de hidroeléctricas del Sistema Grijalva, ni de manera preliminar en instalaciones de Petróleos Mexicanos".