Incremento de feminicidios desmiente a encargada del IVM: Colectivo Cihuatlahtolli

La encargada del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), María del Rocío Villafuerte Martínez, miente al decir que se está trabajando para abatir la violencia contra las mujeres, ejemplo claro es el incremento de los feminicidios, indicó María de la Cruz Jaimes, directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli."Habla de una manera tan general, no da respuestas concretas y lo que dice son mentiras. No están trabajando ni se está avanzando. Vemos que en el Estado de Veracruz los feminicidios van en aumento igual que la violencia contra las mujeres, sin dejar atrás las desapariciones forzadas"."Dice que está tratando de aterrizar la política pública pero creo que no lo ha logrado porque no llevan a cabo acciones concretas, sólo discursos vacíos, solamente simulaciones".De igual forma, reprochó De la Cruz Jaimes que se adule a los alcaldes o se les dé el espaldarazo por tener sus institutos cuando los presidentes municipales deberían de apoyarlos y es una obligación que éstos operen correctamente."Esta señora no tiene perspectiva de género ni de su propia existencia, sólo lo maneja como parte de su discurso vacío. Creo que ella ha sido muy efectiva pero en contra del IVM, porque lejos de que avance van en detrimento todos los programas de atención a la violencia. Esta señora es una servilista y no trabaja en favor de las mujeres, sólo está para atender y hacer lo que le diga el Gobernador y el Secretario de Gobierno".