Incremento del 42% al gas Lp, obliga a restauranteros a incrementar costos de la carta

El incremento del costo del 42 por ciento al kilogramo de gas Lp registrado en lo que va del año, obligará a restauranteros independientes y adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, a subir el precio de sus productos en un 12 por ciento.



De acuerdo con el integrante de la CANIRAC en Orizaba, licenciado David Castañeda Roldán, las estrategias de mantener paquetes de desayunos y comida corrida a bajo costo resulta insuficiente, ante la escalada en el precio de los energéticos.



Y es que en lo que va del 2021, el precio del gas LP vendido por cilindro alcanzó un precio promedio de hasta 26.20 pesos por kilo en México, según lo informó la Procuraduría Federal del Consumidor el pasado lunes desde Palacio Nacional.



"Nos golpeó el incremento del gas LP, y la gente puede decir que se tienen ventas por el tema de la Semana Santa, pero es un espejismo porque se trabajó al 50 por ciento, debido al tema de la pandemia.



Además, que sólo se trabajó bien un fin de semana, lo cual no cubre todas las necesidades de responsabilidad que se tienen para pagar salarios, rentas, prestaciones y seguridad social", abundó el integrante de la CANIRAC en Orizaba.



Lamentó la venta en línea de comida como una alternativa para negocios no establecidos, porque se convierte en una competencia desleal para restauranteros y el que haya incrementado el gas LP es un fuerte revés que afecta al igual que el precio de la electricidad.



Dijo que el rubro de restaurantes depende del semáforo de la pandemia y en caso de volver a rojo se verían obligados a cerrar nuevamente los establecimientos o regular sus horarios de atención.



Dijo el empresario restaurantero que de momento no se reduce la plantilla de personal, topo lo contrario de busca mantenerla porque de eso depende una buena economía regional, sin embargo, apeló a los Gobiernos a continuar trabajando en las estrategias para reducir el tema de la pandemia, pues de antemano saben que el precio de los energéticos difícilmente bajará en este año.