Industria de la construcción está estancada; empresas luchan por sobrevivir

Ante la falta de obra pública, la industria de la construcción está prácticamente estancada, por lo que las empresas de este ramo luchan por sobrevivir, indicó el representante de Grupo Tyasa, Eli Chahín.



Señaló que desde la cancelación del aeropuerto capitalino se dejó de hacer obra pública en el país, pero además ya se venía de un año complicado.



Mencionó que en el 2019 hubo nulo crecimiento en el país y prácticamente iniciando el 2020 comenzó la pandemia, entonces nadie pudo hacer frente de manera adecuada a la situación que se originó.



“Básicamente fue el último trancazo” para la economía mexicana, apuntó el empresario.



Mencionó que si bien actualmente ya hay algunos sectores que se comienzan a recuperar, no es el caso de la industria de la construcción, pues falta mucho para que puedan llegar a los niveles que tenían al menos en 2019.



A pesar de esa situación, destacó que en la empresa no sólo se logró mantener las alrededor de 2 mil 300 fuentes de empleo, sino incluso se crearon algunas nuevas, no como se hubiera querido, pero pudieron crecer a pesar de la pandemia.



Comentó que como empresarios tratan de tener inversión y empleo, pero dependen de un mercado que está muy contraído, pero a través de la mayor eficiencia en sus procesos han podido mantener sin despedir a una sola persona.