Industriales en Veracruz dispuestos a comprar vacuna antiCOVID para los obreros

Jaime Anaya Romero, secretario general de la CTM regional, urgió a las autoridades competentes que dejen adquirir vacunas antiCovid a los industriales, pues uno de los sectores más vulnerables es el obrero.



Refirió que los empleados no pueden trabajar desde casa, con cubrebocas o caretas y solos, debe ser en equipo para dar rendimiento.



En entrevista consideró que si bien sólo se autoriza a los gobiernos a adquirir la vacuna, es necesario que se abra el abanico de oportunidades y si el dueño de las industrias puede comprar que lo haga, pues ahora la prioridad son médicos, enfermeras, adultos mayores y maestros.



"Pero nadie se acuerda de la fuerza laboral, la que sigue trabajando y no se tiene que enfermar pues la producción depende de ellos, quienes quedan desprotegidos pues el cubre bocas les estorba igual que una careta, porque no pueden guardar sana distancia porque el trabajo así es", refirió



Ante ello, pide a las autoridades competentes a ser más flexible y dejar que los empresarios adquieran la vacuna e inmunicen a la plantilla laboral, pues sólo de esta manera no se perderán más vidas, ante el alto número de contagios que registran en fábricas cuyos empleados no pueden hacer home office.