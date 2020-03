INE cierra módulos y deja en problemas a quienes necesitan su credencial

A partir de este lunes las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), permanecerán cerradas por la contingencia del COVID-19, cualquier trámite a realizar esta suspendido, situación que generó molestia en la población porque requieren recoger sus credenciales.



En los módulos de atención sólo se colocaron anuncios de que no se dará el servicio y los cuidados que ya tenían cita no recibieron una respuesta de qué pasaría con sus identificaciones.



"Tengo cita para hoy para que me entreguen, no pudieron dejar a una persona para que te entregue, no podemos cobrar dinero sin la credencial, no tengo dinero", dijo un ciudadano inconforme.



"Mi credencial tenía fecha de 22 de marzo ayer domingo, soy una persona de la tercera edad no tengo dinero, ni si quiero para cobrar lo anterior porque perdí mi documentación y en el banco me exigen la del INE, me dicen que vaya al INE alguien la tiene que atender", indicó una mujer de la tercera edad.



El INE informó a a través de un comunicado que personal del instituto se comunicaría vía telefónica o por correo electrónico de quines ya tenían cita para reprogramar e informar de la situación, sin embargo, los ciudadanos señalan que no han tenido ningún tipo de información.



"No han dicho nada, no se han comunicado y ellos se dan el lujo cerrar", señaló.



A pesar de que personal del INE ubicado en la calle Nicolás Bravo del puerto de Veracruz, se encontraba en las instalaciones, no dieron mayor indicación a los ciudadanos molestos.