INE continúa preparando eventual revocación de mandato: Vocal

Pese al recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) y mientras se decide la vía que encausará la insuficiencia de recursos, tentativamente una Controversia Constitucional, se continúa con la preparación de un eventual ejercicio de revocación de mandato, pese a estar en riesgo.Josué Cervantes Martínez, vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, dijo que el 15 de este mes de noviembre, los 20 Consejos Distritales iniciaron los recorridos por el territorio veracruzano para ubicar los lugares donde podrían instalarse las casillas.Recordó que la Ley Federal de Revocación de Mandato señala que para ese ejercicio se deberá instalar el mismo número de casillas que se utilizó en el último proceso electoral.Y en ese caso, en el proceso electoral federal 2020/2021 en Veracruz se instalaron 10 mil 825 casillas, por lo que ese será el universo que habría de instalarse el 10 de abril de 2022 y ya no el 27 de marzo.“No nos hemos detenido, seguimos trabajando porque de darse la revocación de mandato y si hay presupuesto (…) si nos detenemos en este momento, los tiempos no nos darían”.En ese sentido, expuso que se trabaja como si fuera un hecho que habrá revocación de mandato para que se pueda estar al punto y con la calidad de un proceso electoral, “si no lo hacemos de esa manera no podríamos garantizar los principios rectores de la democracia”.Pero, sin el presupuesto no puede llevarse a cabo, tiene que haber presupuesto forzosa y necesariamente, enfatizó.Cabe mencionar que para el próximo año, el INE habría contemplado en su proyecto de presupuesto cerca de 3 mil millones de pesos para la revocación de mandato, sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó un recorte que supuestamente pone en riesgo ese ejercicio de democracia participativa.Por lo que ahora analiza la posibilidad de presentar una Controversia Constitucional para que haya recursos y se pueda realizar el ejercicio de revocación de mandato, de lo contrario no se podrá llevar a cabo.