INE da de baja a 126 mil ciudadanos del Padrón Electoral de Veracruz

A partir del 1° de enero un total de 126 mil 30 ciudadanos fueron dados de baja del Padrón Electoral de Veracruz, dio a conocer Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro Federal de Electoral.



La causa fue que durante el año pasado no canjearon sus credenciales para votar con fotografía terminación 19, mismas que perdieron validez oficial desde el primer minuto de este 2020.



Antes de concluir el 2019, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral había reportado que eran 150 mil credenciales para votar con fotografía, lo que significa que solo 23 mil 970 ciudadanos renovaron el plástico.



Aunado a que las credenciales no tendrán validez como identificación oficial en instituciones públicas y privadas, para el 2021 habrá elecciones intermedias y esas credenciales ya no servirán para sufragar.



Por lo que se estima que en este mes de enero y febrero próximo, los módulos del INE Veracruz se verán saturados de ciudadanos que habrán de solicitar el canje de sus credenciales.