INE no sancionará a agrupaciones que buscaban ser partidos políticos

Pese a errores y omisiones cometidos por las 11 agrupaciones ciudadanas que buscaron constituirse como partidos políticos estatales, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó que quedó sin materia el proceso de fiscalización y por ende los efectos sancionadores, en virtud de no haber presentado la solicitud formal para continuar con dicho proceso.



Incluso, se acordó no dar vista al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para los efectos consecuentes, no obstante, se anexó un punto resolutivo para que se analice la procedencia o improcedencia de posibles sanciones.



Las organizaciones ciudadanas son “Fénix”, “Vía Veracruzana, A.P.”, “Organización Campesina y Popular Veracruzana”, “Movimiento Veracruzano Intercultural”, “Movimiento de Actores Sociales A.C.”, “Vox Veracruz, A. C.”, “Democracia Digital, Transparencia y Pluralidad”, “Jóvenes Piratas en Acción”, “Acción Pro México”, “Por un Encuentro con la Sociedad Veracruzana”.



Durante la sesión extraordinaria virtual del Consejo General del OPLE se votaron los Dictámenes de Fiscalización respecto del origen, monto y aplicación de los recursos de las 11 organizaciones ciudadanas durante el periodo para la obtención de registro como Partido Político Local.



Se ventiló que entre las inconsistencias figuran el incumplimiento de entrega de los informes mensuales, errores en los engroses documentales, extemporaneidad en la entrega de informes mensuales y errores en la documentación soporte de múltiples ingresos y egresos detectados en las visitas de verificación de asambleas.



Sin embargo, la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, cuestionó que no se podía concluir que, por no haber continuado con el proceso de constitución como partidos políticos, se exima a las 11 agrupaciones de responsabilidad.



Incluso, dijo que se deja la puerta abierta para que cualquier ciudadano pretenda constituirse como partido político estatal y bajo el amparo de una agrupación, pueda recaudar recursos privados para después ya no continuar con el proceso.