INECOL da dictámenes sobre poda y tala de árboles en Xalapa; Ayuntamiento decide

El Instituto de Ecología AC (INECOL) ha realizado algunos dictámenes para las nuevas podas y derribo de árboles que ha llevado a cabo en Xalapa la administración de Ricardo Ahued Bardahuil, a través de la Dirección de Medio Ambiente.Al respecto, su director general, Héctor Contreras Hernández, indicó que aunque han emitido sus opiniones es el Ayuntamiento el que toma las decisiones operativas.También expuso que han dado capacitaciones a trabajadores municipales que hacen estas tareas, no sólo de la Capital sino de más demarcaciones de la entidad.“Hemos hecho dictámenes para ciertos árboles, pero las decisiones sobre cómo operativamente funciona el Ayuntamiento no son responsabilidad nuestra. Hemos capacitado a personal del Ayuntamiento, no sólo de Xalapa, sino de muchos otros lugares y cada (instancia) opera según sus competencias”, comentó en entrevista.Contreras Hernández afirmó que se ha “abusado de la poda de árboles”, lo que ha traído como consecuencia la destrucción de los espacios naturales que tenía la entidad.“Es una responsabilidad social que hay que atender todos los problemas”, consideró el titular del INECOL.Cabe mencionar que la Alcaldía de Xalapa, incluido el propio Ricardo Ahued Bardahuil, ha defendido la tala y poda de los ejemplares que hay en calles y avenidas de la ciudad, afirmando que los cortes de ramas se hacen para proteger a la población y sus vehículos, en caso de tormentas y vientos fuertes.Además, en los casos de aquellos árboles muertos o enfermos, se ha dicho que su derribo es para evitar que caigan y causen daños, y los troncos se reutilizan para adornar los cruces, glorietas, avenidas y parques de la Capital.