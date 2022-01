Informarán a cañeros de Providencia cómo pagarán el ISR al SAT: Sixto Sánchez

Tras la reunión que sostuvieron los dirigentes de las uniones locales de los 18 ingenios de Veracruz con su presidente de la Unión Nacional de Cañeros A.C, Javier Sánchez, sobre el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), acordaron que cada organización estará obligada a contar con una oficina de contadores para llevarles las cuentas a los productores de caña y estén en condiciones de cumplir con su declaración anual, no sin antes ya contar con su firma electrónica.Para eso, los dirigentes de las uniones locales deberán informar explícitamente sobre este tema a sus agremiados, toda vez que los ingenios serán los retenedores del ISR del 1.25 por ciento sobre el monto pagado de sus preliquidaciones, liquidaciones complemento y que ya lo están empezando aplicar, informó el dirigente de GRAMINEA del ingenio La Providencia, Sixto Sánchez Ramírez.En lo que corresponde a su organización, dijo que este próximo sábado 29, llevará a cabo una reunión informativa, en la que estará un contador quien se encargará de sacar todas las dudas que tengan los cañeros.Expuso Sánchez Ramírez que es un tema más que preocupante, porque ahora los campesinos productores de caña, quienes estaban en el régimen fiscal de Actividades Agrícolas (AGAPES), donde no era tan grave pero hoy, dijo, desde su muy particular punto de vista, el sector más afectado ha sido el campo, por las sequías, por el incremento de los fertilizantes y ahora este impuesto donde en números redondos al cañero le van a aplicar el 1.25 por ciento sobre su preliquidación, liquidación o complemento, que se traduce en un descuento de 15 pesos por tonelada de caña. Les dijo el SAT a los ingenios que, si no lo aplican, ellos van a ser multados, externó.El dirigente cañero pidió al gobierno voltear los ojos hacia el campo, porque son los mas golpeados, los más vulnerables. Adelantó, que, de seguir así, a lo mejor no abandonen sus tierras todos por el amor que les tienen pero no tendrán recursos para sembrar ni caña, limón, maíz, frijol y otros productos pero sí tendrán que emigrar a los Estados Unidos en busca del dinero para cultivar sus tierras y mucho menos competir con nadie.En este momento la tonelada de fertilizante de primer riego está en 18 mil 800, el de segundo riego en 16 mil 500 y de seguir así, sólo se aplicará un sólo riego.Pidió el Gobierno del Estado y Federal ayude a los cañeros para que sigan produciendo caña de azúcar. Es cierto que da un apoyo de 7,300 pero es muy poco, tomando en cuenta los incrementos de los fertilizantes, herbicidas y el pago de mano de obra.Dejó en claro que no le piden nada regalado al Gobierno, lo que se pide es que los insumos que se requieren en el campo, los precios de la gasolina, la canasta básica no se incrementen, porque dijo que los campesinos lo que sí saben es trabajar la tierra.