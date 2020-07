Informe de Cuitláhuac García, fuera de la realidad; queda mucho a deber: PRD

En Veracruz hemos escuchado mejores informes de resultados de presidentes municipales que del propio Gobierno del Estado, destacó el dirigente del PRD en la entidad, Jesús Alberto Velázquez Flores.



"A Cuitláhuac García Jiménez se le olvidó mencionar cómo enfrentó el tema del COVID-19, cómo ayudaron a los empresarios a rescatar empleos, cómo se ayudó a la gente desempleada, a los comerciantes informales que se han visto afectados en sus labores; no nos dio muestras reales de cómo esta pandemia ha sido enfrentada, a cambio nos dijo que si hay dudas del COVID, llamemos a un 01800".



El presidente del Sol Azteca precisó que en seguridad pública es todavía peor.



"Es el rubro que el Gobierno del Estado no ha podido corregir, a pesar de tener, como lo llegó a decir el Gobernador, a la Fiscalía General trabajando de su lado totalmente".



Al respecto dijo que no hay resultados todavía, "somos de los estados más violentos en toda la República, incluso, hay recomendaciones de otros países para no viajar a ciertas ciudades de Veracruz, esa parte fue omitida en el informe del Gobernador".



Por eso dijo que no hay mucho qué presumir, "desgraciadamente Veracruz es uno de los estados con mayor rezago en esta nueva administración, hay carencia de obra pública importante".



En ese contexto, Jesús Alberto Velázquez refirió que las encuestas que se publican mes con mes establecen que un 70 por ciento de la población está en desacuerdo con el Gobierno estatal; además también omitió mencionar si se va a someter a la revocación de mandato o acaso tiene miedo de conocer el rechazo de la población.



El dirigente perredista expuso que en general, a dos años de la administración morenista queda mucho a deber.



"Desde el PRD esperamos que puedan corregir el rumbo porque vienen tiempos más difíciles para la población. Tan solo en el tema económico, viene una recesión fuerte que todavía no la estamos padeciendo al ciento por ciento pero que tendrá que llegar a Veracruz y nos encontrará sin un plan de parte del Gobierno del Estado para intentar aminorar los efectos de esta severa crisis que ya estamos padeciendo".



Otro tema que no abordó el mandatario veracruzano es el relacionado con las decenas de casos de feminicidios que la titular de la Fiscalía del Estado, Verónica Hernández Giadáns ha minimizado como simples homicidios y que no se han esclarecido.



En ese sentido, tampoco mencionó nada sobre los crímenes de políticos y a dirigentes campesinos, además de la masacre en el bar “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos.



Cuitláhuac García tampoco dijo nada sobre el reclamo de los familiares de personas desaparecidas, así como la insensibilidad y falta de atención por parte del mismo presidente Obrador.



El dirigente del PRD expuso que el supuesto informe del Gobernador "omitió temas fundamentales para la población".



Finalmente, Jesús Velázquez agregó que Cuitláhuac García Jiménez y la administración morenista viven en una burbuja, aislados de la realidad, "a casi dos años, su gobierno representa un fracaso y una total decepción para los veracruzanos".