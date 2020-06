Ingenio Central Potrero pagará más de 500 mdp por liquidación final a cañeros

El ingenio Central Potrero tendrá una derrama que superará los más de 500 millones de pesos por pago de liquidación final a cañeros de la zafra 2019/2020; luego que es uno de los ingenios que alcanzó uno de los mejores precios por pago de tonelada de caña, que será de 925 pesos.



El presidente de la Unión Local de Productores de Caña A.C del ingenio Central Potrero, José Luis Gordillo Fernández, destacó que ya se está en el cierre de los cuadros de la zafra y el pago de la liquidación a cañeros abastecedores de esta factoría será en la primera quincena de este próximo mes de julio.



Resaltó que Central Potrero se ha distinguido siempre por lograr buenos resultados, quizá no lo que se hubiera querido en esta cosecha, pero gracias al trabajo conjunto con la dirigencia de la CNPR que encabeza Ángel Gómez Tapia y la empresa del grupo Beta San Miguel, se alcanzó una molienda de un millón 192 mil 175.3 toneladas de caña, logrando 118 kilogramos de Azúcar Recuperables Base Estándar (Karbe).



Al hablar sobre cómo vislumbra la próxima zafra, el dirigente cañero expuso que estas lluvias han caído en estas últimas semanas han sido como bendición, luego que el desarrollo de la caña va muy bien, por lo que confió que de no asentarse la sequía en los próximos meses, se espera una zafra de muy buena producción.



Sin embargo, dijo que hay que ser cautelosos, tomando en cuenta el cambio climático y otros factores; no obstante, consideró que el pago de los más de 500 millones de pesos vendrán a reactivar la economía en los próximos meses.