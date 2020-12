Ingenio El Potrero dotará de luz a familias de la colonia Obrera de Potrero Nuevo

Luego del convenio firmado entre el ayuntamiento de Atoyac y los representantes del Corporativo Beta, el Ingenio Azucarero Central El Potrero dotará de energía eléctrica a unas 110 familias de la colonia Obrera de la localidad Miguel Alemán, mejor conocida como Potrero Nuevo, del municipio de Atoyac, informó el alcalde Oscar Pimentel Ugarte.



En entrevista vía telefónica, el edil atoyense, explicó que mediante este convenio la factoría mencionada dotará del fluido eléctrico durante el periodo que dure la zafra 2020-2021, lo que sería hasta el mes de mayo o junio del 2021.



Dijo que se estableció el compromiso de que, de iniciarse la obra de electrificación de esta colonia, el cual por la existencia de un amparo judicial no se podía ejecutar, en todo el tiempo que dure su realización, “no nos quitarán el servicio de energía eléctrica, hasta que se concluya la obra”, añadió.



Y es que desde el pasado 20 de agosto a los vecinos de esta colonia de la Villa Miguel Alemán les cortaron el suministro del fluido eléctrico, que estaba a cargo del ingenio Central El Potrero desde 1970, quien determinó suspenderlo porque los usuarios no pagaban un solo centavo, como parte de las prestaciones contractuales a que tenían derechos los trabajadores, cuando esta factoría era propiedad del Gobierno Federal.



Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los habitantes ya no laboran en el ingenio y al revisar las condiciones de trabajo, este clausulado desapareció, enviando el aviso respectivo a las autoridades municipales para realizar las acciones pertinentes para suministrarles la energía eléctrica.



Al respecto, el presidente municipal de Atoyac dio a conocer que desde el año 2018, la obra de electrificación se viene proponiendo, pero por las cuestiones jurídicas y legales “se nos ha impedido realizar dicha obra, pero tenemos fe que, en el 2021, de nueva cuenta se presupuestará en el programa de inversión, para su realización y no nos vuelva a suceder lo ocurrido en este año, que nos quedamos sin energía eléctrica. Este es uno de los compromisos de la actual administración municipal, de la cual un servidor está al frente”, añadió.



Finalmente, dijo que esto se podrá realizar, luego del fallo dado por el Juez que ventilaba el asunto y que por medios electrónicos se manifestó el asunto y la resolución dada es a favor de los habitantes de Potrero Nuevo, por lo que, de no haber problemas, la electrificación de dicha coloca se hará realidad.