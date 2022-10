Inicia cosecha de café en el Estado; se espera producción de 900 mil quintales

La cosecha del ciclo cafetalero 2022/2023, iniciará con un precio de alrededor de 10 pesos y no de cinco pesos como se había especulado; lo más preocupante es que bajará la producción entre un 30 y un 40 por ciento en comparación con la cosecha pasada, se espera una producción de 900 mil quintales de café en el estado de Veracruz, cuando el ciclo anterior fue de más de un millón 200 mil quintales.El vicepresidente del Consejo Regional de Productores de Café de Huatusco y consejero estatal, José Luis Tejeda Colorado, explicó que si bien es cierto que en la parte media y alta sí habrá mejor producción de café pero en la zona baja va a estar más limitado, esto se debe a la sequía y el cambio climático.Aunado a ello, la falta de mantenimiento de las fincas como es la aplicación de los fertilizantes, que como se sabe se han encarecido al igual que los insumos, es un factor que afectará al sector agrícola. En la zona de Huatusco, la producción será de 300 mil quintalesPor todo esto, el precio del café que se regula en la bolsa de mercado de Nueva York presenta bajas muy significativas en donde está cerrando en 188.48 pesos el quintal; por lo que considero pertinente informarle a los productores independientemente que este precio sea el de la Bolsa, y pidió a los cafeticultores que no se alarmen.Comentó que se especuló que el precio de café cereza arrancaría en cinco pesos el kilo: “si bien es cierto que ha bajado, pero no es para andar en esos precios, ya que el precio de arranque de cosecha será de alrededor de los 10 pesos el kilogramo de café cereza”“El precio de mercado se compone, lógicamente con la referencia de mercado de futuros, pero hay un sobre precio de mercado físicos, por lo tanto, hay un margen a lo que se le llama diferencial que hasta el momento es positivo y que en este momento es de 42 dólares”, agregó.A esto se le descuentan gastos de comercialización, transporte y todo lo que implica la comercialización de café, descontando también el trabajo del beneficio húmedo para que dé el precio por kilogramo.En resumen, el precio de cosecha arranca entre 340 y 350 kilogramos por quintal, al que consideró como bajo, porque inicia con cafés varios, cafés secos; y bajo esos parámetros, se estará pagando el kilogramo de café cereza, al inicio de esta cosecha, entre los 10.30 y 10.40 pesos el kilo de café cereza.En ese sentido, expuso que en unos 20 días llevarán reuniones informativas en Coatepec-Xalapa, Córdoba y Huatusco, para dar a conocer estos puntos a los productores, sobre el comportamiento del precio de café para esta cosecha del ciclo cafetalero 2022/2023.