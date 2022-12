Inicia la tradicional temporada de "La Rama" en todo Veracruz

En el estado de Veracruz, desde el 16 de diciembre además de las posadas inició otra tradición que se expresa a través de versos y adornos: la rama, la cual nació en la región del sotavento.En su origen, la rama salía del 25 de diciembre al 6 de enero, de acuerdo con el historiador Ricardo Cañas. La jocosidad de los habitantes de la región hizo que tras las posadas, se continuara la fiesta con el paseo de una rama adornada para armar un fandango.“La rama se sacaba originalmente del 25 de diciembre al 6 de enero, no del 16 al 24. Era el perfecto pretexto para continuar las fiestas. Si escuchas los versos de la rama el niño ya nació, abre la puerta poquito a poquito porque hay un arbolito, en el arbolito está Santa Claus y en el nacimiento está el niño dios”, relató.Como otras tradiciones, la rama se extendió a otras regiones del Estado e incluso en la zona sur del país, a través del puerto de Veracruz.Y es que en la época de auge del puerto, la llegada de personas para trabajar en los barcos extendió esta tradición.Los familiares quisieron disfrutar de la rama y el aguinaldo pero sin dejar de practicar los cantos y recorridos en sus lugares de origen, ideando adelantarles la rama.“Cuando se estaba construyendo el puerto había mucha oferta de trabajo en Veracruz y mucha gente de esa zona se vino a vivir acá y lo que hicieron sus familiares es traerles la rama, como allá se sacaba del 25 al 6 se la comenzaron a hacer antes, llegaban en el ferrocarril a Alvarado y llegaban a centro y andaba en las colonias”.La rama pasa de casa en casa cantando, pero antes no era así, lo cual se explica en cada uno de sus versos.“Era un compromiso te encontraba en la calle y te decía y te decía, te voy a llevar la rama el sábado, ya tu agarrabas en tu casa te ponías hacer chucumite, buñuelos, hojuelas toritos, todo lo que s come en esa región, en la noche llegan y por eso el verso dice 'a las buenas noches ya estamos aquí, aquí está la rama que te prometí', después de un fandango, ya se despedía”.Cualquier rama del árbol puede convertirse en el estandarte de niños y grandes, ya sea con instrumentos musicales o improvisados. Pero eso sí, si llega a su casa, cumpla con el aguinaldo, de lo contrario la despedida de la rama no será amistosa."Ya dependiendo como fue el aguinaldo se despide 'ya se va la rama por la oscuridad y a usted le deseamos feliz navidad', o si no 'ya se va la rama con pico y alambre porque en esta casa se mueren de hambre', y así muchos versos más que se han ido sumando".