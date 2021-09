Inicia rectorado UV impidiendo acceso a medios de comunicación en ceremonia

El nuevo rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez, rendirá protesta este miércoles ante la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario, en un evento al que los medios de comunicación no tendrán acceso, siendo la pandemia el pretexto para impedir la cobertura periodística.Es la primera vez que en una evento de este tipo, los periodistas y fotógrafos no pueden acceder a la investidura de la máxima autoridad de dicha casa de estudios, afectando con ello la libertad de expresión.El Departamento de Prensa de la UV justificó la decisión de impedir la presencia de los reporteros en el acto protocolario, a “razones de salud y en atención a las medidas sanitarias de observancia obligatoria durante la pandemia por Covid-19”.La ceremonia se realizará a las 18:00 horas de este miércoles, y la transmisión en vivo podrá verse y escucharse a través de TeleUV, en:y/, y por Radio UV, en XHRUV 90.5 de FM yEl área de prensa de la máxima casa de estudios superiores en el Estado, sugirió a los periodistas que deseen cubrir la ceremonia dirigirse a su personal “en caso de requerir apoyo gráfico o de cualquier tipo”.Con esa “invitación” a no asistir a la sala Tlaqná, donde se reunirá el Consejo Universitario, al que tampoco mencionan en el comunicado enviado a la Redacción de los medios de comunicación, pretenden ignorar que hay protocolos para este tipo de eventos, en los que se cuida la sana distancia y que ya hay termómetros, oxímetros, cubrebocas y gel para evitar contagios.Cabe recordar que este lunes, la Junta de Gobierno designó a Aguilar Sánchez, quien es licenciado en Sociología, maestro en Historia de México y doctor en Ciencia Política, como rector de la UV para el periodo del 1° de septiembre 2021 al 31 de agosto de 2025.