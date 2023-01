Inicia reencarpetamiento de la carretera Xalapa-Coatepec

Los trabajos de reencarpetamiento de la carretera Xalapa-Coatepec dieron inicio este jueves por la noche, cerca de las 22:00 horas.Hasta esta vía de comunicación se trasladó el alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera quien indicó que con una maquina fresadora se colocará material adhesivo para el asfalto, tras una serie de accidentes durante los más de cuatro años que duró la vialidad pavimentada con concreto hidráulico.El edil sostuvo que los trabajos de este jueves son una prueba piloto y serán realizados por la noche principalmente, para evitar el congestionamiento.Sin embargo, debido a que diariamente se pretende trabajar sobre tramos de 700 metros, esas áreas sí serán cerradas a la circulación.“Se va a raspar, se le va a quitar el pulido, lo que realmente está muy liso, para que quede corrugado, se pone un adherente para recibir el asfalto, que va a ser una carpeta de cinco a siete centímetros de asfalto todo el tramo”, dijo.Agregó que los trabajos tendrán una duración de dos a tres meses, con una inversión erogada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).Recordó que si bien la vía de comunicación “se va a corregir”, es necesario tener prudencia y manejar de manera adecuada, pues no es una autopista de alta velocidad.“Esto resolverá el problema del patinado, del no resbalarse, pero si no somos congruentes en el buen manejo de nuestros vehículos, pues de nada va a servir”, enfatizó.Cabe recordar que la autopista Xalapa-Coatepec fue construida en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, con una inversión de 124 millones de pesos de recursos estatales.Fue ideada para ser reconstruida con una loza de concreto hidráulico de 23 centímetros, una base de 30 centímetros y una sub-base de 30 centímetros que inicialmente, garantizó un periodo de vida útil de pavimento hidráulico de 20 años.Por la carretera que conecta ambos municipios, circulan más de 38 mil vehículos diarios. La vía fue anunciada como una de “muy altas especificaciones”, muy segura y con garantía de comunicación rápida.