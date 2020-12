Iniciarán operativos contra pirotecnia, en Xalapa

El director de Protección Civil de Xalapa anunció que este 15 de diciembre comenzarán los operativos para evitar la venta de pirotecnia en la ciudad.



El funcionario explicó que dicha inspección se realizará en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para así detectar o evitar la venta y almacenamiento clandestino.



"Hemos tenido pláticas con la SEDENA, nos van a apoyar en los operativos contra la pirotecnia. La intención es llevar a cabo operativos a partir del 15 de diciembre", comentó



Por ello, solicitó a la ciudadanía no adquirir estos artículos que están prohibidos y muchas veces son la causa de accidentes en estas fechas decembrinas.



"Cabe mencionar que está totalmente prohibida la venta, el consumo, el almacenamiento, la producción, la fabricación de artificios pirotécnicos, por ello llevaremos a cabo estos operativos".



Además, recordó lo suscitado el fin de semana en el restaurante "El Varadero", donde se realizó un evento privado, supuestamente organizado por el diputado Sergio Hernández, en el cual, reiteró, no se estaban respetando los lineamientos ante la emergencia sanitaria.



"No se respetó la sana distancia, no estaban siguiendo las medidas sanitarias. No pudimos ingresar, pues no podemos transgredir el entrar a un lugar privado pero sí se hicieron las actas correspondientes de PC y Comercio".



Ante dicha situación, pidió que estos apercibimientos al establecimiento comercial no se politicen, ya que se ha hecho con éste y otros comercios en la ciudad.