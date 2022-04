Iniciativa de salud no desaparecerá hospitales de salud mental: Diputada

Este lunes, la diputada panista María del Carmen Escudero Fabre dio a conocer que la iniciativa de salud que hay en la Cámara de Diputados no pretende desaparecer los hospitales de salud mental como erróneamente se ha mencionado, pero sí busca que el ingreso de los pacientes a esos nosocomios sea la última instancia.La integrante de la Comisión de Salud explicó que dicha propuesta de reforma a la Ley General de Salud busca desarrollar acciones para la concientización de la población en estos temas, no sólo porque hay gente que se burla de esos pacientes, sino porque también hay quienes no los comprenden y hay enfermedades que no son graves o avanzadas y pueden ser atendidas en hospitales generales.Señaló que dicha iniciativa fomenta los derechos humanos, pues alrededor de la salud mental hay muchas situaciones y el objetivo es generar políticas en esta materia y dar la mejor atención a los usuarios, con lo que los tratamientos serían más incluyentes y accesibles.Agregó que uno de los puntos establece que el internamiento debe ser el último recurso que se utilice y en esos casos debe cubrir el marco ético social y todo lo referente a los derechos humanos para que el trato de estos pacientes sea digno y sin abusos.Escudero Fabre señaló que la propuesta es muy completa y considera muchos aspectos para el beneficio de los pacientes.