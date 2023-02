Inolvidable serenata ofrecerá la Rondalla de Saltillo, en Xalapa

Directamente de Saltillo a esta capital veracruzana, se presentará el próximo 10 de febrero en el Teatro del Estado, la Rondalla de Saltillo, grupo artístico que cuenta casi con sesenta años de haberse fundado precisamente en Saltillo, Coahuila.Grupo artístico que podrá empezar su concierto entonando aquella melodía que dice: “Qué no se vaya a salir, desde lo inmenso del alma… tu cariño; que no me vaya a mentir, diciendo que era su amor, ya luego me martirice; el corazón yo te di, hoy te lo pido yo a ti, buscando tu cariño… me regalo contigo y es que gozo contigo, en lo pobre que soy”… para continuar el público, como un gran coro, acompañado de esas 20 guitarras y voces aquella canción que inicia sus acordes con esta letra: “conocí a una linda morenita… y la quise mucho”.Será el próximo viernes, cuando se presente en el escenario de la Sala Emilio Carballido, del Teatro del Estado, La Rondalla de Saltillo que declama esos poemas de amor que han acompañado a cientos de parejas de enamorados cuando se topan con el amor y a veces -por desgracia- con el desamor.Al ritmo de guitarras y voces, La Rondalla de Saltillo logra algo único: hacer que vibremos todos. Logra también un sonido impar, derivado -entre otras cosas- de que no existen requintos (a diferencia de los tríos, por ejemplo) y son sus propios integrantes quienes “puntean” haciendo las veces de éstos, por lo que los armónicos que se producen resultan únicos.¿Quién que sea no recuerda esa tonada de “La la la la… la… lalalá… seguido de aquel Corazón de roca? Voces primeras, segundas, el tradicional declamador, dan como resultado un encuentro no sólo musical, encuentro que nos llegará al corazón ya endurecido esperando ese fenómeno único (quizá comparable al encuentro con aquél viejo perfume) que la música logra.No podemos dejar de lado que las primeras canciones de La Rondalla de Saltillo también fueron las inaugurales para cualquier aprendiz. Los propios estudiantes hicieron los arreglos iniciales en la adaptación de los temas para Rondalla. Pepé Abedrop realizó la armonización musical para el primer disco que vio la luz allá por 1967.SU ORIGENLa Rondalla de Saltillo forma parte de la Universidad Antonio Narro. Fue en 1966 en dónde nació esta historia musical, en aquel momento, de pleno auge de las estudiantinas entodo el país, fueron los estudiantes de ingeniería agrónoma de la Narro los que decidieron formar una Rondalla para llevar serenata.El por qué no terminó siendo una estudiantina, fue una razón que tuvo que ver con cuestiones económicas, no lograron reunir el instrumental para crearla; por lo que al igual que tantas cosas en la vida, terminó siendo un incidente afortunado. La Rondalla de Saltillo siempre ha estado formada por alumnos, con el constante relevo generacional, que la mantiene como una Rondalla joven, pero de gran tradición.Te deseo Amor, fue su primer gran éxito: “Te vas… no te puedo detener. Te vas, nuestro amor… no pudo ser…” y 57 años después, con sus relevos generaciones, con voces jóvenes y frescas pero herederos de una gran tradición, La Rondalla de Saltillo llega a Xalapa, a la Sala Grande, Emilio Carballido, del Teatro del Estado. Única función que ofrecerá el viernes 10 de febrero a las 20.00 horas; nos invitan a que vayamos juntos a “morir de amor”, pero también a renacer eso que no se ha ido del todo; a tratar de encontrar la respuesta del cómo imaginar que la vida sigue igual, vayamos a pedir de nuevo, que nos abra el balcón aquella bella ilusión que quizá, si la suerte no nos acompaña, lleve por nombre Gwendolyn.Para mayores informes sobre costos del boleto, puede comunicarse al 228 107 3436, o adquirirlos directamente en taquilla a partir de este miércoles.